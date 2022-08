Serie B, i risultati della 3^ giornata

Dopo i tre anticipi del sabato, la terza giornata di serie B prosegue con altri 6 match, tutti in contemporanea in diretta su Sky e in streaming su NOW. Occasione per il Perugia dopo 5': Olivieri sbaglia un rigore. Poco dopo Folorunsho porta avanti il Bari. Rigore fallito anche da Forte contro il Frosinone. Il Pisa ospita il Genoa, il Cosenza va a Parma. "Derby" tra Cittadella e Venezia, il Sudtirol cerca i primi punti in casa della Reggina. Tutti gli aggiornamenti in diretta LIVE