Nuova esperienza all'estero per Mario Balotelli : l'attaccante classe 1990, infatti, ha salutato i turchi dell' Adana Demirspor ed è pronto a ripartire dalla Svizzera . Super Mario ha raggiunto l'accordo per il trasferimento al Sion , club di Super League allenato da Paolo Tramezzani, che ha battuto la concorrenza dell'AEK Atene , altro club interessato al giocatore. Nella giornata di mercoledì l'ex attaccante della Nazionale italiana svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club biancorosso.

Il litigio con Montella dopo l'ultima partita

Termina così dopo una sola stagione l'avventura di Balotelli con la maglia dell'Adana Demirspor: l'attaccante azzurro ha realizzato 19 gol e 6 assist in 33 presenze nella scorsa stagione, mentre nel campionato in corso è sceso in campo 2 volte servendo un assist. Al termine dell'ultimo match di Super Lig vinto contro l'Ümraniyespor, Balotelli si è reso protagonista di una lite con Vincenzo Montella: "Sono cose che possono accadere a fine partita, per me è finita qui - ha commentato l'allenatore italiano. Posso solo dire che da lui ci aspettiamo di più".