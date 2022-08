L'operazione per la cessione dell'esterno sinistro è al momento in stand-by: il Leverkusen nella giornata di martedì ha incontrato a Milano la dirigenza nerazzurra, ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale. L'Inter, prima di cedere Gosens, dovrebbe comunque trovare un sostituto all'altezza

L'Inter non ha ancora ricevuto un'offerta ufficiale del Bayer Leverkusen per Robin Gosens. Nella giornata di martedì la dirigenza del club tedesco è arrivata a Milano per parlare con i nerazzurri dell'esterno sinistro, ma sul tavolo del club di Zhang non è ancora arrivata una proposta ufficiale. La trattativa è al momento bloccata con i nerazzurri che, in qualsiasi caso, prima di dare l'ok per la partenza dell'ex giocatore dell'Atalanta, dovrebbero trovare un sostituto all'altezza.