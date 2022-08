I rossoneri, dopo l'infortunio di Florenzi che lo terrà lontano dal campo per almeno due mesi, potrebbero decidere di chiudere per un terzino destro in queste ultime ore di mercato. Un'opzione potrebbe essere Odriozola, in uscita dal Real Madrid e già in passato nel mirino del Milan

Dopo l'arrivo di Vrackx per il centrocampo, potrebbe non essere finito il calciomercato del Milan. In queste ultime ore prima del gong, infatti, i rossoneri potrebbero cercare un terzino destro dopo l'infortunio rimediato da Florenzi (che lo terrà lontano dal campo per almeno 2 mesi) contro il Sassuolo. Maldini e Massara stanno facendo i primi sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione, essendo rimasto poco tempo a disposizione. Un'opzione potrebbe essere rappresentata da Alvaro Odriozola: l'esterno spagnolo è in uscita in prestito dal Real Madrid e già nella scorsa stagione era finito nel mirino del Milan, ma percepisce un ingaggio molto elevato.