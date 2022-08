I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo del centrocampista belga dal Wolfsburg, che nel tardo pomeriggio di mercoledì è atteso a Milano. Giovedì il classe 2002 sosterrà le visite mediche, operazione chiusa in prestito oneroso a 2 milioni di euro con il diritto di riscatto fissato a 12

Il Milan ha chiuso per Aster Vranckx . I rossoneri hanno raggiunto l'accordo con il Wolfsburg per il trasferimento in Italia del giovane centrocampista classe 2002, che è atteso a Milano intorno alle ore 19 di mercoledì. Operazione chiusa in prestito oneroso a 2 milioni con il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, con il belga che nella giornata di giovedì sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri.

Bakayoko resta in uscita: possibile risoluzione

Per quanto riguarda le uscite, il futuro di Bakayoko resta lontano da Milano. C'è la possibilità che il centrocampista francese possa risolvere il contratto con il club rossonero per poi essere libero di firmare per un'altra squadra. Il Monza ha chiesto informazioni per il giocatore e potrebbe essere una soluzione possibile, ma i biancorossi (che hanno chiuso intanto per il prestito di Rovella dalla Juventus) stanno seguendo anche Xeka, svincolato dal Lille, e Nandez del Cagliari.