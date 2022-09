Il club ha comunicato la decisione, presa dopo la sconfitta casalinga in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, all'allenatore nato a Rossano Calabro. In pole per sostituirlo Marco Rose, ex Borussia Dortmund e Salisburgo (altra squadra della famiglia Red Bull) Condividi

Domenico Tedesco non è più l'allenatore dell'RB Lipsia. Decisiva per le sorti dell'allenatore di origini italiane la pesante sconfitta casalinga in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk (4-1) nella prima giornata del girone. Il club mercoledì mattina ha comunicato la decisione attraverso un comunicato ufficiale: "L'RB Lipsia esonera con effetto immediato l'allenatore Domenico Tedesco. La decisione è stata presa a seguito di un'analisi approfondita dopo la sconfitta interna per 4-1 in UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di martedì sera. Anche i vice allenatori Andreas Hinkel e Max Urwantschky saranno sollevati dall'incarico. RB Lipsia fornirà informazioni tempestive su un accordo successore".

L'ad del Lipsia: "Non credevamo fosse possibile un'immediata inversione di tendenza" leggi anche Clamoroso al Chelsea: esonerato Tuchel! L'amministratore delegato del Lipsia Oliver Mintzlaff ha commentato la decisione presa dal club: "La scelta di esonerare tedesco è stata molto difficile per noi. Con lui in panchina abbiamo giocato una seconda parte di stagione molto importante, siamo riusciti a qualificarci per la Champions League e abbiamo vinto il nostro primo titolo con la DFB-Pokal. Dobbiamo a lui e ai suoi collaboratori un grande rigraziamento. Tuttavia dopo l'avvio di stagione in Bundesliga, con 5 punti in altrettante partite, e la sconfitta in Champions League, non credevamo fosse possibile un'immediata inversione di tendenza. Pertanto siamo giunti alla conclusione che serve un nuovo slancio".

Rose in pole per sostituirlo leggi anche Champions League, il programma dei match di oggi Ora il Lipsia dovrà comunicare il nome del nuovo allenatore. Fra i nomi in corsa per il post Tedesco Adi Hütter, ex Eintracht Francoforte e Gladbach, ma soprattutto Marco Rose, che è di Lipsia e come ultima esperienza in panchina ha guidato il Borussia Dortmund. Curiosità: entrambi sono nella cosidetta 'area Red Bull', avendo allenato in passato il Salisburgo, l'altra squadra che fa parte della 'famiglia Red Bull'.