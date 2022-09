Loris Karius è pronto per tornare in campo con una nuova maglia. Destinazione Premier League, con il Newcastle che, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sports, è in trattativa avanzata per ingaggiare l'ex portiere del Liverpool dopo l'infortunio di Karl Darlow rimediato nell'allenamento di ieri. Una mossa di emergenza, visto che Martin Dubravka (che avrebbe potuto svolgere il ruolo di secondo portiere dopo Nick Pope) si è unito al Manchester United in prestito la scorsa settimana. Karius, attualmente svincolato, sarebbe già arrivato in città per svolgere le visite mediche e per la firma del contratto.