Serie A

Intervento riuscito per Florenzi, che nella gara con il Sassuolo ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra: possibile recupero per metà febbraio. Lesione muscolare del bicipite femorale sinistro per Berardi: il suo rientro è previsto per inizio ottobre. Intervento chirurgico anche per Pogba. Ecco tutti gli infortunati in questo momento squadra per squadra (in ordine alfabetico)