Il nome in pole per la panchina della Spal è quello di Daniele De Rossi: ci sono già stati contatti con l'ex centrocampista e ce ne saranno ancora nelle prossime ore

Daniele De Rossi alla Spal? E' una possibilità. E neanche troppo remota. Dopo la sconfitta in trasferta contro il Frosinone, infatti, Roberto Venturato è stato esonerato e la Spal è pronta a voltare pagina. La grande tentazione, per l'appunto, è quella dell'ex calciatore della Roma: un profilo che da tempo piace al presidente Tacopina, che già in passato aveva provato a portarlo a Ferrara. Ci sono già stati contatti con l'ex centrocampista e ce ne saranno ancora nei prossimi giorni. De Rossi è l'opzione numero uno, l'alternativa è Roberto Stellone.