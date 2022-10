Prima gioia per il Como, Cannavaro pareggia ancora

Nelle ultime due gare dell'ottava giornata si registra la prima vittoria stagionale del Como che grazie ad una rete di Arrigoni supera il Perugia e lo scavalca in classifica lasciandolo all'ultimo posto in solitaria. Appuntamento con la vittoria rimandato invece per Cannavaro con il Benevento. I campani non sono andati al di là dell'1-1 sul campo del Sudtirol nonostante il vantaggio nel primo tempo di Pastina. Pareggio degli altoatesini nel finale con Zaro