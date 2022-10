Psg-Mbappé, pressione legali: addio a gennaio?

Secondo quanto riportato da L'Equipe, i legali di Mbappé starebbero pensando di interrompere il contratto biennale firmato nella scorsa primavera dall'attaccante e di mettere pressione al club per andar via a gennaio. Qualora dovesse risolvere il suo rapporto, l'attaccante dovrebbe pagare una cifra colossale al Psg visto il suo stipendio molto oneroso

Kylian Mbappé sembra più convinto di lasciare il Paris Saint Germain. Dopo le rivelazioni di Mediapart nella giornata di mercoledì sull'instaurazione di un sistema di messaggi denigratori sui social, che avevano il compito di screditare giocatori, dirigenti e media ostili al club francese, l'attaccante classe '98 vorrebbe lasciare la capitale non appena possibile. Secondo quanto riportato da L'Equipe, Mbappé ritiene che la dirigenza non abbia rispettato gli impegni presi, in particolare sull'arrivo di una prima punta di alto livello che gli permettesse di poter giocare come esterno d'attacco, e potrebbe decidere di terminare il suo rapporto con i parigini.