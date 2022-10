A margine dell'inaugurazione della sua statua al museo Grevin di Parigi, Zizou ha parlato del suo futuro e di un suo possibile ritorno in panchina a breve: "Non sono lontano dall'allenare di nuovo, tornerò presto"

Zinedine Zidane si prepara a tornare in panchina. Più di un anno dopo l'ultima panchina (era il 22 maggio 2021, Real Madrid-Villarreal di Liga), Zizou ha risposto a una domanda sul suo futuro a margine dell'inaugurazione della sua statua al museo Grevin di Parigi: "Tornerò presto, aspettate un po' - ha detto l'ex centrocampista - Sarà presto. Non sono lontano dall'allenare di nuovo ". Accostato negli ultimi mesi a diversi club e nazionali (Francia su tutte), Zidane ha collezionato 114 panchine da allenatore del Real Madrid vincendo undici trofei, tra cui tre Champions League.

"Mondiali? Lasciamo da parte le polemiche"

Zidane, inoltre, ha espresso il suo pensiero sui Mondiali e le polemiche degli ultimi mesi legate all'organizzazione qatariota: "Lasciamo da parte le polemiche e dare spazio al campo per tutti gli appassionati che vogliono solo vedere calcio. In ogni caso, qualsiasi cosa si dica non sarà mai giusta e non sarà mai abbastanza appropriata. Quindi lasciamo spazio alla competizione in modo che tutti gli appassionati si divertano".