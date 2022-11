Sono i campioni del presente e del futuro. Dopo gli ultimi aggiornamenti forniti dal sito specializzato Transfermarkt, saranno 8 i giocatori che concluderanno il 2022 con una valutazione di mercato non inferiore ai 100 milioni di euro: tutti hanno meno di 25 anni, ma nessuno di loro gioca in Serie A. L'unico che non sarà protagonista al Mondiale è... il più prezioso!