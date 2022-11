Juve, cosa cambierà a gennaio: mercato e recuperi

La sosta mondiale servirà alla Juve per recuperare soprattutto Chiesa e Pogba, che saranno molto utili nella seconda parte di stagione (così come Di Maria). Per quanto riguarda eventuali rinforzi dal calciomercato serviranno delle uscite. McKennie e Rugani sono i nomi principali per i quali i bianconeri sono pronti a valutare eventuali offerte. Certo i tempi di un colpo alla Vlahovic sembrano essere lontani

E adesso un po' di stop. Appuntamento al 6 dicembre. Alcuni dovranno svolgere i compiti per le vacanze, chi come Chiesa e Pogba soprattutto devono lavorare per farsi trovare pronti o comunque in buone condizioni alla ripresa del campionato il 4 gennaio a Cremona, due giorni dopo l'inizio della sessione invernale del calcio mercato. Un mese in cui come sta accadendo ultimamente per motivi economici la Juventus coglierà delle opportunità ma senza pesare sul bilancio. Nessuna entrata se non ci saranno uscite.

La rosa è competiva, Pogba e Chiesa appunto saranno di fatto due nuovi acquisti, I tanti infortuni hanno consentito ad Allegri di constatare che Miretti e Fagioli sono due calciatori su cui può contare, non più due giovani scommesse. E lo stesso Iling può crescere ancora all'interno del roster della prima squadra. Allegri punta anche e soprattutto su un Di Maria a tempo pieno, un altro di quei giocatori che sono mancati nella prima parte. In certe partite bloccate la sua qualità sarebbe servita eccome. Certo arrivasse qualche rinforzo soprattutto sugli esterni non sarebbe sgradito ad Allegri. Cuadrado ha dovuto fare gli straordinari ed è arrivato spremuto alla sosta stesso discorso vale per la fascia sinistra.

Servirebbe un'alternativa a Kostic per farlo rifiatare ogni tanto. È vero che Chiesa può giocare su entrambi i lati, ma dopo uno stop cosi lungo va gestito con attenzione. In ogni caso per intervenire la Juventus deve prima cedere. A centrocampo con le conferme di Fagioli e Miretti e il rientro di Pogba uno dei nomi caldi potrebbe essere quello di McKennie. Ha mercato, anche all'estero e potrebbe essere sacrificabile. In difesa con il cambio di sistema di gioco le gerarchie sono chiare. Nella testa di Allegri I titolari sono Danilo, Bremer e Alex Sandro, prime alternative Bonucci e poi Gatti che ha scavalcato Rugani. Anche per quest'ultimo, dovesse arrivare un'offerta convincente, si potrebbero aprire le porte di una cessione. Solo la partenza di uno o due elementi dunque potrebbe consentire alla Juventus margini di manovra. I tempi di un colpo alla Vlahovic nel mercato invernale sembrano ormai lontanissimi .