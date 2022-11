Da Pogba a Donnarumma, passando per Haaland, Romagnoli, Kean e tanto altro: diversi gli argomenti trattati da Rafaela Pimenta, storica socia di Mino Raiola, nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Paul lavora sodo per tornare al più presto a disposizione della Juve e vuole dimostrare di poter aprire un nuovo ciclo vincente. Gigio via dal Milan non per soldi, i nostri assistiti considerano prioritarie le questioni tecniche. E Haaland e Messi saranno come Messi e Ronaldo" LA GUIDA AI MONDIALI Condividi

Dal trasferimento dell'anno, quello di Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester City che le ha permesso di ottenere l'ultimo riconoscimento ai Globe Soccer Awards di Dubai, alla situazione vissuta da Paul Pogba, passando per il futuro di Gigio Donnarumma e tanto altro. Diversi gli argomenti trattati da Rafaela Pimenta, che ha parlato dei suoi assistiti e non solo nel corso di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. La storica socia di Mino Raiola ha parlato dei prossimi movimenti di mercato: "Sono curiosa di scoprire cosa accadrà nella sessione di gennaio con il Mondiale a metà stagione - ha esordito Pimenta -, certamente ci saranno innamoramenti per i giocatori che si metteranno in mostra. Non so se potranno cambiare subito maglia, ma magari ci sarà la corsa per prenotarli per l'estate. Noi, nella nostra scuderia, non abbiamo casi da risolvere. Se Kean si è ripreso per merito della dieta? No, ha tenuto duro con l'appoggio di chi gli sta vicino ed è uscito da un momento difficile. Sarà protagonista a lungo con la Juventus".

"Pogba lavora per tornare presto, vuole aprire un nuovo ciclo alla Juve" QATAR 2022 I big che salteranno il Mondiale per infortunio A proposito di Juventus, non è ancora stato in grado di rendersi protagonista Paul Pogba, fermo da inizio stagione e fuori anche dai Mondiali per infortunio. "La Francia lo ha invitato ad andare in Qatar - ha detto Pimenta -, ma Paul ha deciso di andare a farsi visitare a Pittsburgh e di restare a lavorare durante le vacanze. Vuole recuperare il tempo perduto dopo l'amarezza per aver mancato il Mondiale e per non aver potuto aiutare la Juve. Nessuno svago, solo tanto lavoro per tornare a disposizione al più presto. Si è operato in ritardo? Non ha deciso d'istinto ma ha seguito un parere medico. E non mi risulta sia vera la storia dello stregone... In ogni caso, a Paul bisogna dare tempo: lui ce la sta mettendo tutta per dimostrare che ha scelto di tornare a Torino per aprire un nuovo ciclo vincente".

"Donnarumma via dal Milan non per soldi. Haaland e Mbappé come Messi e Ronaldo" vedi anche La top 11 dei giocatori non qualificati a Qatar 22 Tra gli altri assistiti, Donnarumma, Romagnoli e Haaland: "Gigio ha superato bene le difficoltà iniziali al Psg. La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere la sua esperienza - ha spiegato Pimenta -, non ha lasciato il Milan per motivi economici e il suo futuro è tutto da scrivere perché ha ancora una carriera davanti. Invece Romagnoli ha fatto una scelta da tifoso: poteva andare a guadagnare di più in Premier League, ma ha scelto la Lazio e adesso è felice. La priorità dei nostri assistiti non è lo stipendio ma il progetto sportivo. Haaland? Anche la sua scelta è stata innanzitutto tecnica. Quando Guardiola e il City hanno dato garanzie sul suo utilizzo, la trattativa è proseguita in discesa. Il precedente di Pep con Ibrahimovic non ha pesato. Haaland e Mbappé sono destinati a raccogliere l'eredità di Messi e Ronaldo. Sono di parte, ma Erling sta bruciando le tappe ed è destinato a primeggiare. E la sua forza è la normalità".