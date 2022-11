Roma, braccio di ferro con Karsdorp

Il giocatore olandese non si è presentato anche oggi a Trigoria e nei giorni scorsi ha presentato un certificato medico che attesterebbe problemi di natura psicologica. La Roma farà valere i propri diritti per tutelarsi, ma il giocatore si sente forte in questa vicenda dopo essersi confrontato con i suoi legali

Terzo giorno di allenamenti per la Roma e terzo giorno senza Rick Karsdorp. Il terzino olandese non si è presentato nemmeno questo martedì nella capitale e non è stato convocato per la tournée in Giappone che la squadra giallorossa farà fino al 29 novembre. Dopo le parole di Mourinho post Sassuolo riferite proprio a Karsdorp ("lo sforzo della squadra è stato tradito da un giocatore"), il calciatore si era allenato regolarmente fino al sabato pre Roma-Torino, ma poi non è stato convocato, di comune accordo con il club, per evitare tensioni con l'ambiente. Karsdorp è volato in Olanda e da allora non è più tornato a Roma.