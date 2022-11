La Roma ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Ola Solbakken a decorrere dal 2 gennaio 2023. Il 24enne norvegese ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027: "Credo molto nel progetto e nei piani del Club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare, ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare"

La maglia numero 18 della Roma è di Ola Solbakken . E' arrivata l'ufficialità del primo acquisto invernale del club giallorosso e dell'intera serie A. Il 24enne norvegese ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2027. Solbakken arriverà in giallorosso dopo la conclusione del proprio contratto con il Bodo/Glimt, club con cui ha conquistato due campionati norvegesi. In tre stagioni ha giocato 91 partite con il Bodo, segnando 20 gol e fornendo 24 assist. In precedenza ha giocato nel Rosenborg e nel Randheim.

Solbakken: "Credo molto nel progetto del club"

“Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà”, ha dichiarato Solbakken nella sua prima intervista in giallorosso. “La Roma mi ha colpito da subito, credo molto nel progetto e nei piani del Club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare, ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare. I tifosi della Roma sono i migliori che abbia mai visto e non vedo l’ora di giocare per loro”.