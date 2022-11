Prima il Mondiale, poi il futuro. Lionel Messi guarda avanti e, mentre a suon di gol prova a trascinare la sua Argentina sul tetto del mondo, si rincorrono le voci su quella che sarà la prossima squadra della Pulga. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane da parte di The Athletic, infatti, il Times afferma che sarebbe a un passo l'accordo tra l'attaccante e l'Inter Miami. "Ho sempre sperato di vivere negli Stati Uniti, godermi l'esperienza per quello che è il campionato e la vita lì. Vorrei farlo, poi se succede o meno non lo so", diceva già nel 2020 a "La Sexta", ma la sua passione per la città della Florida (dove ha una casa e trascorre spesso le vacanze) non sarebbe l'unico motivo a spingerlo ad andare negli Usa. In scadenza il prossimo 30 giugno, Messi vorrebbe essere trattenuto dal Psg ma non ha ancora chiarito, invece, le sue intenzioni. Dall'altra parte ci sarebbe poi David Beckham (proprietario del club statunitense), che ha già una linea diretta con la dirigenza del Psg grazie al suo ruolo da ambasciatore dei Mondiali in Qatar e una linea con Messi attraverso il suo accordo con Adidas, ad esercitare la sua influenza per portare l'argentino a Miami. Anche se dal suo entourage, intercettato da noi di Sky, arriva una secca smentita.