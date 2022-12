Mentre la squadra si riposa in visto della ripresa lunedì 12 e della partenza per l'Algarve prevista per il 15, Pinto lavora per riuscire a fare cassa: indiziato numero uno è Kluivert, per il quale si aspetta un'offerta del Valencia, squadra nella quale ha giocato in prestito la prima parte di stagione. Nessuna offerta, invece, per Shomurodov e Karsdorp, gli altri due esuberi della rosa di Mourinho

La Roma che prepara la seconda parte di stagione pensa anche già al mercato. Dopo la trasferta giapponese, utile anche per dare vita a nuove sinergie col mercato asiatico, la squadra si ritroverà a Trigoria lunedì 12 dicembre per poi partire il 15 alla volta dell’Algarve, dove ha già trascorso parte della preparazione estiva, per completare l’avvicinamento alla ripresa del campionato, prevista per inizio gennaio (prima nuova partita col Bologna il 4 gennaio all’Olimpico). Ma come detto nei pensieri dei dirigenti non c’è solo il campo, ma anche le necessità del mercato. Primo obiettivo dopo l’arrivo a parametro zero di Solbakken è quello di fare cassa per poter andare a cercare un sostituto di Karsdorp (sicuro partente) e risollevare le finanze giallorosse. Ma attraverso quale giocatore? L’indiziato numero uno è senza dubbio Justin Kluivert, passato al Valencia in prestito da inizio stagione e protagonista del campionato della squadra di Gattuso (10 partite, 2 gol e 1 assist in Liga). L’ex allenatore del Napoli è molto soddisfatto del rendimento dell’olandese e per questo i giallorossi si aspettano nei prossimi giorni un’offerta che si aggiri attorno ai 10 milioni di euro, cifra che la Roma ha già fatto capire al Valencia di accettare per un trasferimento a titolo definitivo.