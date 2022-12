Walid Cheddira è finito nel mirino della Lazio . Il club biancoceleste, infatti, è a caccia di un vice Immobile e ha messo gli occhi sul giocatore del Bari. Al momento, però, non c'è nessuna trattativa tra le parti, ma il club di Lotito ha chiesto informazioni per l'attaccante e continuerà a monitorare la situazione in vista del mercato di gennaio. In questo inizio di stagione, Cheddira ha dimostrato di poter giocare sia da prima punta che da esterno nel tridente offensivo mettendo a segno nove gol in dodici partite, che attualmente valgono il primo posto nella classifica marcatori di Serie B. Inoltre, le sue doti atletiche si sposano perfettamente con le richieste di Sarri: Cheddira, infatti, sa farsi valere sia in fase di pressing che in fase d'inserimento.

Il profilo di Cheddira

Walid Cheddira è una delle grandi sorprese della Serie B. Dopo un grande inizio di stagione con la maglia del Bari, condito da nove gol in dodici presenze, l'attaccante marocchino si è guadagnato una chiamata dalla propria nazionale per il Mondiale in Qatar e contro la Spagna ha fatto il proprio esordio. Entrato all'82' nella gara contro la Roja, Cheddira si è reso protagonista di alcune azioni offensive che hanno messo in seria difficoltà la difesa di Luis Enrique. Al 93' avrebbe anche l'occasione per portare in vantaggio i suoi ma, una volta entrato in area, perde il tempo necessario per la conclusione e si fa chiudere da Unai Simon.