Il club giallorosso ha pronta una proposta di rinnovo per il difensore inglese, che però non ha ancora sciolto tutte le riserve. Tiago Pinto non vuole scendere a comporomessi

Il futuro di Chris Smalling è ancora un rebus. Arrivato in giallorosso nell'estate del 2019, il difensore inglese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ma non ha ancora deciso il da farsi. Nel frattempo, Inter e Juventus hanno cominciato a prendere informazioni sul centrale inglese e l'agente dello stesso Smalling non ha né confermato nè smentito questi rumors. Dal canto suo, la Roma non vuole essere spettatrice passiva della situazione e sta già studiando un piano per trattenere l'ex centrale del Manchester United, il quale sembra intenzionato ad ascolatare tutte le proposte che arriveranno.