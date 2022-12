Lo Special One resta il candidato principale per sostituire Fernando Santos sulla panchina del Portogallo: la Federazione insiste e vorrebbe una risposta in tempi brevi, al momento è complicato che Mou accetti il doppio incarico. L'alternativa è Rui Jorge

Il Portogallo insiste per José Mourinho. A pochi giorni dalla fine del rapporto con Fernando Santos, la Federazione sta vagliando le varie possibilità per sostituire il Ct (vincitore di Euro 2016 e uscito ai quarti nel Mondiale appena terminato) e il nome più caldo continua a essere quello dello Special One, legato alla Roma da un contratto fino al 2024. I lusitani ci provano e vorrebbero una risposta in tempi brevi, ma per Mou sarà complicato decidere in poco tempo e in particolare a stagione in corso. Qualora dicesse "sì" alla proposta della nazionale, a quel punto servirebbe l'autorizzazione della Roma a concedere al suo allenatore la possibilità di svolgere il doppio incarico, una situazione che non si è mai verificata in Italia e il cui precedente più vicino e significativo è quello legato a Guus Hiddink, in passato contemporaneamente Ct della Russia e allenatore del Chelsea. Prima di lui altri illustri casi Terim e Sir Alex Ferguson.

L'alternativa

Qualora la Federazione non dovesse riuscire a convincere Mourinho la scelta per la panchina potrebbe ricadere su Rui Jorge, attualmente allenatore dell'Under 21 portoghese. Un profilo interessante, ma certamente meno di impatto rispetto allo Special One.