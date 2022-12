In casa giallorossa si riaccende la pista che porta al centrocampista del Sassuolo, obiettivo della Roma già nella scorsa sessione di mercato. Intanto, il Portogallo insiste per assegnare la panchina della nazionale allo Special One

Davide Frattesi continua ad essere un obiettivo della Roma. Prima della fine dell’anno, infatti, il club giallorosso riprenderà i contatti con il Sassuolo per il centrocampista classe 1999, già obiettivo di mercato nella scorsa estate. Resta l’ostacolo della valutazione che fa il club neroverde per il suo calciatore, ma ci sono delle opzioni in favore della Roma per agevolare la trattativa. Due in particolare: il fatto di poter avere il 30% di sconto sul cartellino (Frattesi ha giocato nelle giovanili della Roma, dal 2014 al 2017, ed è andato al Sassuolo nell'ambito dell'operazione che ha portato Pellegrini in giallorosso) e avere giocatori giovani che potrebbe inserire come contropartita, come Bove e Volpato.