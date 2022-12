Sono 53 i giocatori che hanno migliorato la propria valutazione su Transfermarkt post Mondiali. La Francia è quella che ne piazza di più (6) nella top 20, cinque per l'Argentina e tre per il sorprendente Marocco, da cui arriva anche uno dei tre rivalutati della Serie A. Mbappé primo (non in solitaria) e di nuovo leader: con le prestazioni in Qatar ha scavalcato Haaland in vetta ai più preziosi in assoluto. Sorpresa Messi: il suo valore non è cambiato nonostante la vittoria dell'Albiceleste