Dopo l'avventura di sei mesi al Nacional di Montevideo, Luis Suarez potrebbe ripartire dal Brasile. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il pistolero sarebbe a un passo dal Gremio . Le parti avrebbero trovato l'accordo per un biennale e mancherebbe solo la firma di Suarez per ufficializzare l'accordo. Il Gremio, che avrebbe superato la concorrenza dei messicani del Cruz Azul, pagherebbe solo un terzo dello stipendio, mentre il resto verrebbe coperto da società partner che sfrutterebbero l'immagine dell'uruguaiano.

I numeri di Suarez

Il Gremio sarebbe la settima squadra in carriera per Suarez, la prima in Brasile. Nei sei mesi al Nacional, club che lo aveva lanciato nel calcio che conta 17 anni fa, il Pistolero ha collezionato 16 presenze con 8 gol e 3 assist. Suarez, inoltre, è reduce dal Mondiale con l'Uruguay, chiuso in lacrime al termine della fase a gironi e con soli 148 minuti in campo.