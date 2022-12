Dopo i tentativi estivi la Roma torna su di lui per migliorare il reparto centrale. Non sarà facile ma la novità è l’interesse del Sassuolo per due giovani di proprietà giallorossa: Edoardo Bove e Cristian Volpato. La questione centrale rimane la valutazioni dei cartellini e quanto chiederanno i neroverdi

La Roma ci riprova. Dopo i tentativi estivi, Davide Frattesi rimane il profilo più indicato a migliorare il reparto di centrocampo, ma portarlo in giallorosso non sarà facile. In settimana, un incontro tra agente del giocatore e direzione sportiva della Roma potrebbe chiarire, almeno in parte, la situazione. Il fatto nuovo è l’interesse del Sassuolo per due giovani di proprietà della Roma: Edoardo Bove e Cristian Volpato. La questione centrale resta comunque la valutazione dei cartellini: quanto chiederà il Sassuolo per Frattesi? E quale sarà il valore di mercato che sarà disposto a riconoscere a Bove e Volpato?