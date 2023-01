Incredibile impettana su Instagram per il nuovo club in cui giocherà Cristiano Ronaldo. In circa 48 ore dall'annuncio ufficiale per l'arrivo del portoghese, i follower sono passati da poco meno di un milione a sei. E' l'effetto CR7

L'effetto CR7 colpisce ancora. Grande entusiasmo in Arabia Saudita dopo l'annuncio ufficiale dell'attaccante portoghese all'Al-Nassr (fino al 2025), club di Riad. Dopo la rescissione del contratto con il Manchester United, inizia così una nuova avventura per Cristiano Ronaldo che ha già mandato in "tilt" i social network della squadra: in circa 48 ore dall'accordo, infatti, i follower dell'Al-Nassr su Instagram sono passati da meno di un milione a sei. Un'impennata clamorosa destinata a crescere nei prossimi giorni.