I rossoneri cercano un portiere pronto e di esperienza per la seconda metà della stagione, complice l'infortunio di Maignan. Avviati i contatti con il Paris Saint Germain per il portiere spagnolo, chiuso nelle gerarchie di Galtier alle spalle di Donnarumma e Keylor Navas

Devis Vasquez potrebbe non essere l'unico rinforzo in porta del Milan. Se il portiere colombiano rappresenta un investimento per il futuro, i rossoneri pensano anche al presente, complice l'infortunio di Maignan. L'identikit è chiaro: un portiere pronto e di esperienza. Per questo il Milan ha avviato i contatti con il Paris Saint Germain per Sergio Rico, portiere spagnolo classe 1993, attualmente terzo nelle gerarchie tra i pali dietro a Donnarumma e Navas. L'idea è di un prestito, con Sergio Rico che tornerebbe a giugno al Psg per fare il secondo di Donnarumma.