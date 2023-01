Calciomercato

La sessione invernale di calciomercato è iniziata ufficialmente ed ecco i primi colpi in Serie A. Scatenata la Sampdoria: l'ultimo affare in ordine di tempo è l'approdo in blucerchiato a titolo definitivo di Nuytinck, mentre Alex Ferrari passa alla Cremonese. Samp protagonista anche con l'arrivo di Lammers, nello scambio che riporta Caputo all'Empoli. Ecco tutti gli acquisti di gennaio in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE