Juve, Aston Villa su McKennie: attesa offerta

Interesse dell’Aston Villa per McKennie, anche se ancora la Juventus non ha ricevuto nessuna offerta. Non ci sarebbe la necessità di sostituire il centrocampista statunitense, per l'ormai presenza fissa in prima squadra di Fagioli e Miretti

Dopo l'interesse del Bournemouthm ora un altro club di Premier League si muove per Weston McKennie. Sul centrocampista statunitense della Juventus c'è infatti anche l'Aston Villa. Non è però ancora arrivata nessuna offerta ufficiale al club bianconero, che vuole 40 milioni di euro per cedere McKennie. In caso di partenza la Juve non dovrebbe tornare sul mercato, perché ormai Allegri considera Fagioli e Miretti ormai parte integrante della prima squadra. Eventualmente i bianconeri potrebbero muoversi sul mercato di gennaio per arrivare a un esterno di centrocampo. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi.