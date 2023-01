Uno dei giocatori migliori dell'ultimo campionato del Mondo in Qatar. Azzedine Ounahi con il Marocco è stato fra i più brillanti della rassegna iridata e subito intorno a lui si è scatenato l'interesse di numerosi club. Fra questi c'è anche il Napoli che ha approfittato della trasferta a Milano per la partita contro l'Inter per incontrare l'entourage del giocatore. Imbastita una trattativa per portare il centrocampista in italia dal prossimo giugno ma c'è da convincere prima l'Angers, ultimo in Ligue 1, e poi soprattutto evitare la concorrenza della Premier League e di altri club europei. La prima offerta all’Angers è di 15 milioni. I francesi ne chiedono 20-25. Essendo un calciatore extracomunitario il Napoli non ha slot disponibili dunque l’unica cosa che può fare è firmare un preaccordo valido all’inizio della prossima stagione