Intesa di massima per il prolungamento dell'algerino fino al 2027. Con il nuovo accordo il centrocampista andrà a prendere fino a circa 4 milioni, bonus compresi. Resta la clausola rescissoria. Intanto il padre di Leao è a Milano, anche per incontrare l'avvocato che cura gli interessi del figlio. E Sergio Rico...

Bennacer-Milan, il rinnovo è a un passo. Mentre la squadra di Pioli è impegnata nel preparare il big match contro la Roma, la società mette le basi per il settimo rinnovo in pochi mesi: con il centrocampista algerino, infatti, è stata trovata un'intesa di massima e le firme dovrebbero arrivare lunedì. Il nuovo accordo prevede un contratto in scadenza nel 2027, con il giocatore che andrà a prendere intorno ai 4 milioni di euro, bonus inclusi. Resta la presenza della clausola, fissata a 50 milioni. Un rinnovo importante che potrebbe mettere a segno la dirigenza rossonera, in attesa di trovare la quadra anche per Leao e Giroud. Bennacer, al Milan dall'estate 2019, ha collezionato 136 presenze in Serie A con 4 gol all'attivo.

Leao, il padre è a Milano

La trattativa più calda resta quella legata a Rafa Leao. Il portoghese, subito a segno nella prima partita del nuovo anno (sono 7 le reti in totale quest'anno in campionato), è in scadenza nel 2024: il padre è a Milano, sia per assistere alla gara contro la Roma che per discutere con l’avvocato che cura gli interessi del figlio. Il Milan ha proposto all'attaccante un prolungamento di contratto sulla base di 6,5 milioni più 1,2 milioni di bonus.