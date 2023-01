Non essendoci l'opportunità giusta, i rossoneri hanno deciso che non prenderanno un altro portiere e attenderanno Maignan. Per la prossima stagione, invece, arriverà Marco Sportiello a parametro zero dall'Atalanta che completerà il reparto con Devis Vasquez

Basta acquisti in porta. È questa la decisione presa dal Milan che ha scelto di non prendere altri portieri a gennaio dopo l'arrivo di Devis Vasquez. Sul mercato non è arrivata l'opportunità giusta (era stato valutato Sergio Rico del Psg), quindi i rossoneri hanno deciso di aspettare il rientro dall'infortunio di Mike Maignan. Diverso, invece, il discorso per la prossima stagione, visto che Tatarusanu è in scadenza di contratto. Al suo posto arriverà Marco Sportiello, a parametro zero dall'Atalanta. Il portiere classe 1992 sarà il vice Maignan, mentre Vasquez completerà il reparto