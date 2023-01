L'Atletico Madrid e il Chelsea hanno raggiunto l'accordo verbale per il trasferimento dell'attaccante portoghese che arriva a Londra in prestito per 11 milioni di euro

Joao Felix è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Chelsea. L'Atletico Madrid e il club inglese hanno trovato l'accordo per il suo trasferimento a Londra: un'operazione in prestito fino a fine stagione da 11 milioni di euro, importo che comprende il pagamento dello stipendio del giocatore, compreso tra i 5 e i 6 milioni, come riporta A Bola. Il club londinese avrebbe fissato le visite mediche proprio per la giornata di oggi, alle quali seguirà il momento della firma.