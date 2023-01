Ha segnato nel match di Coppa del Portogallo e s è esibito in un gesto piuttosto chiaro: mano sul cuore, poi l'indice puntato verso terra, "io resto qui". Niente Chelsea che aveva imbastito quella che sarebbe stata un'operazione record per un centrocampista: 127 milioni di euro, sette in più della clausola rescissoria

Io resto qui. Detto dopo un gol. Detto proprio da lui, il campione del mondo argentino e tra i protagonisti del trionfo dell'Argentina in Qatar. Una quotazione schizzata alle stelle a suon di grandi partite, gli occhi dei top club d'Europa su di lui. Ma resterà ancora Benfica, niente addio lampo appena sei mesi dopo l'acquisto (dal River nell'estate del 2022): Enzo Fernandez ha segnato il gol del definitivo 2-0 contro il Varzim in Coppa di Portogallo e si è lasciato andare ad un'esultanza piuttosto chiara: mano sullo stemma del Benfica (nessun bacio), ma anche l'indice che punta saldamente verso il terreno, lì dove gli alberi mettono le radici. Resto , ha mimato lui. Facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi tifosi.

127 milioni, più della clausola: la trattativa

Il Chelsea lo voleva, tanto da imbastire una trattativa record: sarebbe diventato l'acquisto più caro di sempre nella storia dei blues e il sesto nella storia di questo sport. Oltre che il centrocampista più pagato nel mondo del mercato. Sul piatto 127 milioni di euro, addirittura sette in più rispetto alla clausola rescissoria, visto che la clausola sarebbe stata pagata in un'unica soluzione mentre i 127 milioni potevano essere dilazionati. Il miglior giovane nell'ultimo Mondiale, appena sei mesi fa, era stato pagato dal Benfica 12 milioni di euro più 8 di bonus dal River Plate. Roger Schmidt, il suo allenatore, aveva tuonato: "Quello che sta facendo quel club per cercare di ingaggiare Enzo è una mancanza di rispetto nei confronti del Benfica - le sue parole - Cercano di far impazzire il giocatore, fingono di rompere la clausola e poi dicono di voler trattare. Penso che non sia questo il modo per avere buoni rapporti tra due club. Enzo è un bravissimo ragazzo e un giocatore fantastico, ci piace molto e vogliamo che resti". E resterà, così ha detto lui.