Cosa è successo in quelle 15 ore? Fatali a Grande, allenatore italo-canadese (ed ex calciatore anche di Frosinone e Catanzaro, in Italia), sono state alcune sue dichiarazioni risalenti a 10 anni fa, pubblicate sui social e "riemerse" dopo la notizia del suo ingaggio. In particolare, nel 2012, Grande aveva commentato l'attentato al Primo Ministro del Quebec scrivendo "L'unico errore commesso dal tiratore è stato quello di mancare il bersaglio. Amico, sarà per la prossima volta! Spero!".



"Riconosciamo che l'ingaggio di Sandro Grande sia stato un errore e ci scusiamo per le ripercussioni che potrebbero essere state causate da questa decisione", ha dichiarato il presidente del club, Gabriel Gervais. "Vorremmo porgere le nostre più sincere scuse a chiunque chi è stato ferito o scioccato. Chiaramente, abbiamo dimostrato una mancanza di sensibilità e abbiamo grossolanamente sottovalutato ciò che ha detto e ciò che ha fatto diversi anni fa". Gervais ha poi convocato immediatamente una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.



Il posto di Sandro Grande è stato preso da Patrick Viollat, che avrebbe dovuto allenare la squadra riserve.