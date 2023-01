Il Cies, l'Osservatorio del calcio, ha analizzato i giocatori con meno di 30 anni che andranno in scadenza di contratto a giugno, classificandoli in base all'Impact Score, ovvero un dato che corrisponde al loro 'impatto' in base alle partite giocate e alle prestazioni offerte. Nella top 10 ci sono due giocatori della Serie A