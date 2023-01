Prestiti onerosi e cifre mostre: non solo J. Felix

Una soluzione, quella del prestito oneroso, ormai molto attuale. L'ultimo caso è quello di Joao Felix: gli 11 milioni investiti dal Chelsea per il talento portoghese dall’Atletico Madrid rappresentano una somma importante per un periodo di soli sei mesi, ma non la più onerosa. Ecco gli altri casi e tutte le cifre CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Prestito oneroso a cifre monstre: è una delle soluzioni che il calciomercato da qualche anno offre. Joao Felix è l’ultimo, ma non l’unico nella lista di calciatori che si sono trasferiti con questa formula. E scorrendo i numeri, neanche il più oneroso. Gli 11 milioni investiti dal Chelsea per acquistare in prestito il talento portoghese dall’Atletico Madrid rappresentano una somma importante per soli sei mesi in Inghilterra.

I primi due posti della classifica in questa speciale classifica dei "prestiti più onerosi di sempre" sono occupati dallo stesso giocatore: Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, ora proprio dell’Atletico Madrid, si è trasferito nella stagione 2020/2021 dai Colchoneros alla Juventus per 20 milioni. L’anno precedente, invece, fu l’Atletico Madrid a prelevarlo dal Chelsea, sempre in prestito, per 18 milioni, per poi cederlo la stagione successiva ai bianconeri con la stessa formula.

Nella classifica, oltre al passaggio di Lo Celso dal Betis al Tottenham per 16 mln, ci sono anche diversi trasferimenti “italiani”: Zapata dalla Sampdoria all’Atalanta per 14 milioni di euro. Federico Chiesa è stato protagonista nella trattativa tra Fiorentina e Juventus, con il suo passaggio nella prima stagione in bianconero per una cifra vicina ai 15 milioni in prestito prima del riscatto poi esercitato dalla Juventus. La stagione precedente rispetto al trasferimento di Chiesa, è avvenuto lo stesso per Nicolò Barella dal Cagliari all’Inter con 12 milioni versati nelle casse dei sardi.

Spiccano anche altre operazioni, come quella di James Rodrìguez dal Real Madrid al Bayern Monaco (prestito di 13 milioni di euro), quella di Odion Ighalo dallo Shenhua al Manchester United (prestito di 12 milioni di euro). Protagonista sempre il Manchester nell’operazione Carlos Tevez nel 2007/2008 con il trasferimento dal West Ham allo United con 12,7 milioni di euro. Chiude la top ten Mattia Destro: l’attaccante italiano nel 2012/2013 vestì la maglia giallorossa della Roma grazie all’operazione conclusa con il Genoa per la cifra di 11,5 milioni.