La dinastia Ronaldinho a Barcellona sembra che non sia finita. Il figlio del Gaucho, Joao Mendes de Assis Moreira, ha rescisso il proprio contratto con il Cruzeiro e si sta allenando con le giovanili della squadra catalana. Come riportato da Mundo Deportivo, il figlio di Ronaldinho è da 10 giorni in prova e potrebbe rimanere in pianta stabile. A seguire personalmente la vicenda è stato il presidente del Barcellona, Joan Laporta, e Roberto de Assis, zio del giovane Joao.