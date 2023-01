Gollini-Sirigu, prove di scambio Napoli-Fiorentina

Non solo il primato in classifica. La capolista Napoli in queste ore sta lavorando a uno scambio di portieri con la Fiorentina. Salvatore Sirigu andrebbe a vestire la maglia viola mentre Pierluigi Gollini farebbe il percorso inverso, venendo a Napoli a fare il secondo di Meret. Dopo i primi contatti tra le due società, nella giornata di lunedì la trattativa potrebbe entrare nel vivo .

Al Napoli con 6 mesi di ritardo

Il nome di Gollini non è nuovo per il Napoli. Anche in estate, quando era ancora al Tottenham, era stato accostato al club di De Laurentiis. Sarebbe arrivato per raccogliere l’eredità della coppia Ospina-Meret, con la possibilità di giocare la Champions (già assaggiata ai tempi dell’Atalanta). Poi Meret ha rinnovato e la sua voglia di tornare in Italia si è concretizzata a Firenze dove però ha giocato da titolare le prime 3 giornate di campionato in agosto per poi perdere il posto.