Sogna in grande la Spal che vuole rinforzarsi per uscire dalla zona salvezza della serie B. Nelle ultime ore inserimento dei ferraresi per Radja Nainggolan; il club estense prova a sfruttare il rapporto speciale fra il centrocampista belga e l'allenatore Daniele De Rossi per anticipare la concorrenza del Cagliari di Ranieri. Ultimi test fisici prima del via libera per il ritorno in biancazzurro di Pepito Rossi

