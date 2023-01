Ilic e Hien sono sempre più vicini al Torino: l’offerta della società granata è di 18 milioni complessivi, 11 milioni (bonus compresi) per Ilic e 7 milioni (bonus compresi) per Hien. Il Verona chiede ancora qualcosa in più e si sta lavorando tra le due società per cercare di trovare l’intesa totale. C’è fiducia per la buona riuscita della trattativa, con la volontà di entrambe di chiudere. Il centrocampista serbo vestirà già da gennaio la maglia granata, mentre il difensore rimarrà a Verona fino al termine della stagione.