Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista in Francia a Canal Football Club (programma di Canal+) nella quale ha parlato non solo del Mondiale, ma anche del suo futuro al Milan. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma il numero 9 rossonero ha le idee molto chiare: "Ho voglia di rinnovare il mio contratto con il Milan. Con la vittoria dello scudetto sono entrato nel cuore dei tifosi milanisti. Sto parlando con la società".

Il centravanti ha anche parlato anche dei suoi obiettivi per il finale di carriera tra Milan e nazionale francese: "Il mio obiettivo è di continuare a segnare e a vincere trofei con la maglia del Milan. Se posso finire la mia carriera ai massimi livelli in rossonero lo farò. Altrimenti in futuro potrei andare in qualche campionato esotico, quello statunitense mi è sempre piaciuto. Per il momento con la Francia continuo, ma vedere Lloris smettere mi ha colpito. Il nostro è un rapporto speciale. Tutto può accadere finché non annuncio la mia scelta, per cui resto convocabile. Devo capire se ho ancora voglia di portare questa maglia blu che conta tanto per me, ma mi concederò il tempo necessario per prendere la decisione".