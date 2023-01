Un nuovo rinforzo per il centrocampo in arrivo per la Salernitana. Dopo aver chiuso per Troost-Ekong in difesa, la società granata continua a muoversi e nelle ultime ore ha accelerato per Domen Crnigoj, sloveno classe '95 protagonista in questa prima parte di stagione in Serie B con il Venezia. Le parti hanno intensificato i contatti e attualmente sono vicinissime: la Salernitana conta di chiudere entro la giornata di martedì 24 gennaio.