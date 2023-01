I contatti sono iniziati nelle scorse ore, il giocatore ha dato la sua apertura a un eventuale trasferimento e adesso è arrivata anche l'offerta del Leeds, che fa davvero sul serio per Weston McKennie. Il club inglese ha avanzato la prima proposta ufficiale: 28 milioni di bonus la cifra offerta alla Juventus, che da parte sua chiede 35 milioni, bonus esclusi. Al momento il Leeds non farà un rilancio immediato in quanto pensa di non avere troppa concorrenza per il centrocampista statunitense: servirà dunque qualche giorno, ma la sensazione è che l'affare potrebbe arrivare a un punto di svolta e che la giornata giusta per la chiusura potrebbe essere quella di lunedì 30 gennaio. Se così fosse, McKennie potrebbe anche non essere impiegato nel prossimo impegno della Juventus in campionato contro il Monza domenica 29 gennaio.