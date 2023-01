Manca solo l'ufficialità per il prolungamento del terzino destro: contratto da 2,5 milioni di euro e opzione di rinnovo per la stagione 2024-2025. Il prossimo della lista è Calhanoglu (quasi tutto fatto), poi sono previsti degli incontri per Dzeko e Bastoni

Matteo Darmian sarà un giocatore dell'Inter fino al 2024. È fatta per il rinnovo del terzino destro, in scadenza a giugno: le parti hanno trovato l'accordo con un ingaggio da 2,5 milioni di euro e l'opzione di prolungamento per la stagione successiva. Adesso manca soltanto l'ufficialità. All'Inter dal 2021, Darmian ha collezionato 89 presenze in nerazzurro, di cui 20 in questa stagione con un gol in campionato contro il Monza.