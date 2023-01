La viola ha raggiunto l'accordo per il croato del Wolfsburg che torna in Italia sei mesi dopo l'addio al Torino. Operazione a titolo definitivo, evitati gli inserimenti di Udinese e Napoli che negli ultimi giorni avevano sondato il terreno

Josip Brekalo vestirà la maglia della Fiorentina. È fatta per il ritorno in Italia dell'esterno d'attacco di proprietà del Wolfsburg che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. La viola ha trovato l'accordo con le parti in causa, evitando così inserimenti di Udinese e Napoli che nei giorni scorsi avevano sondato il terreno per il croato. Brekalo, in scadenza a giugno con i tedeschi, era da tempo un obiettivo della Fiorentina che adesso si prepara ad accoglierlo.