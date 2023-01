Proseguono i contatti tra le due società che provano a sbloccare la trattativa. In questa direzione la scelta da parte della dirigenza dei di prendere in considerazione anche un’altra formula di trasferimento per il centrocampista americano: non più la cessione a titolo definitivo ma il prestito con riscatto. La valutazione del club torinese è sempre di 30 milioni

Juventus e Leeds lavorano per sbloccare l’affare McKennie: nelle ultime ore i due club stanno provando a dare un’accelerata alla trattativa sulla base di un prestito oneroso con riscatto e non più a titolo definitivo. Continuano, dunque, i contatti tra le parti per arrivare rapidamente alla conclusione: proprio in questa direzione la scelta di prendere in considerazione anche un’altra formula di trasferimento per il centrocampista americano. La valutazione che fa la Juventus del giocatore è sempre di 30 milioni di euro.