Le parole di Mourinho confermano lo scontro totale tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Probabilmente, il club giallorosso non ha più intenzione di farlo giocare: resta da capire se l'esclusione sia a tempo indeterminato o meno. Al momento, non ci sono riaperture da parte del giocatore per il Bournemouth che però lo aspetterà fino all'ultimo. Tutte le news di Gianluca Di Marzio

L'OPINIONE DI COSTACURTA SUL CASO ZANIOLO