L'Inter inizia a muoversi per l'eventuale sostituto di Skriniar (anche se al momento manca l'accordo col Psg): ai dirigenti nerazzurri piace Demiral dell'Atalanta. Il club per lui potrebbe chiedere il prestito con diritto di riscatto alla Dea per 20 milioni di euro totali

Il futuro di Skriniar (e la ricerca del suo eventuale sostituto) continua ad essere un discorso centrale in casa Inter. Con il passare delle ore si allontana la possibilità di chiudere subito il passaggio di Skriniar al Psg: i nerazzurri hanno rifiutato la prima offerta di circa 10 milioni dei parigini e vorrebbero 20 milioni per liberare il difensore a gennaio. Possibili nuovi contatti in queste ultime ore per provare a chiudere la cessione intorno ai 15 milioni, considerando che il difensore slovacco ha già firmato un contratto preliminare con il Psg valido dal prossimo luglio. Al momento, comunque, nessun rilancio e solo se arrivasse in tempo un’offerta soddisfacente i nerazzurri potrebbero dire sì dopo aver chiuso per il sostituto. Quanto a quest'ultimo, la soluzione più semplice da raggiungere, al momento, sembrerebbe essere rappresentata da Merih Demiral dell'Atalanta.